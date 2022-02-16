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Олимпиада-2022 в Пекине

Почти 30 баннеров в поддержку фигуристки Валиевой появились по всей Казани

Надпись на плакатах гласит: "Камила, мы с тобой!"

КАЗАНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Баннеры со словами поддержки в адрес фигуристки Камилы Валиевой появились по всему ее родному городу Казани. Всего в городе размещено 29 таких щитов с надписями, сообщили журналистам в мэрии столицы Татарстана.

"В Казани появились рекламные щиты с электронной поверхностью с фото фигуристки Камилы Валиевой и словами поддержки в ее адрес. Надпись на плакатах гласит: "Камила, мы с тобой!" - сообщили в мэрии.

Ранее на улицах Москвы появились билборды с надписью "Камила, мы с тобой!", в соцсетях был запущен хэштег #КамиМыСТобой.

Валиева родилась в Казани и начала заниматься фигурным катанием в три года в родном городе под руководством тренера Ксении Ивановой. В шесть лет Валиева вместе с родителями переехала в Москву, где продолжила тренироваться в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич". С лета 2018 г. занимается в отделении "Хрустальный" московского Центра спорта и образования "Самбо-70" под руководством заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

Валиева 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге проходила допинг-тестирование, пробы спортсменки были отправлены на проверку в стокгольмскую лабораторию, которая в начале февраля сообщила Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о наличии в пробе А запрещенного вещества триметадизина. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые были отклонены. Однако расследование по делу Валиевой продолжится.

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Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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