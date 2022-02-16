В Кабардино-Балкарии сняли видеоролик в поддержку фигуристки Валиевой

НАЛЬЧИК, 16 февраля. /ТАСС/. Видеоролик в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, выступающей на Олимпийских играх в Пекине, сняли в Кабардино-Балкарии (КБР) и запустили в соцсетях. Школьники региона, ее сверстники высказали слова поддержки фигуристке, рассказала ТАСС и. о. руководителя Центра управления регионом КБР Мадина Кадыкоева.

"Мы все с замиранием сердца следим за выступлениями наших спортсменов на Олимпиаде. И, конечно, все знаем, какое тяжелое испытание обрушилось на совсем юную, но, как оказалось, очень сильную девочку Камилу Валиеву. Центр управления регионом КБР решил поддержать 15-летнюю фигуристку и запустил в соцсетях флешмоб в поддержку Камилы. В нем приняли участие школьники и учителя школ республики", - рассказала Кадыкоева.

Ролик разошелся по соцсетям и СМИ. "Мы были уверены, что жители республики поддержат наш флешмоб. Такие моменты объединяют жителей не только одной республики, но и всей страны", - добавила она.

Валиева 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге проходила допинг-тестирование. Пробы спортсменки были отправлены на проверку в стокгольмскую лабораторию, которая в начале февраля сообщила Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о наличии в пробе А запрещенного вещества триметадизина. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые были отклонены Спортивным арбитражным судом. Однако расследование по делу Валиевой продолжится.