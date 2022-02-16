Покашников: медаль на второй Олимпиаде подряд говорит о высоком уровне Ильи Бурова

В среду Илья Буров выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике. Россиянин показал результат 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50). На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Илья Буров также стал обладателем бронзовой награды.

"Илья - молодец, конечно, бесспорно, тем более это вторая Олимпиада подряд, что говорит о его высоком уровне. Он заслужил эту медаль. Сложный вопрос [стоило ли ему делать в финале более сложный прыжок], надо отталкиваться от погоды, скольжения, температуры снега - факторов миллион, тут нужно присутствовать на месте, чтобы оценить", - сказал Покашников.

Также Покашников поделился мнением о судействе олимпийского турнира. "Естественно, довольно часто спортсменов из страны, принимающей тот или иной турнир, судят лучше. Конечно, если есть серьезные ошибки, тут ничего не сделаешь, если прыжки хорошие, то судьи, скажем так, не зажимают оценки. Наших парней, как основных претендентов на призовые места, конечно, могли придержать - субъективный вид спорта", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.