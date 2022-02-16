Фристайлист Илья Буров заявил, что его брат не опускает руки после неудачи на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Максим Буров не опускает руки после неудачного выступления на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам сообщил его брат двукратный бронзовый медалист Олимпиад Илья Буров.

В среду Илья Буров выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике. Россиянин показал результат 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50). Максим Буров не смог пройти стадию квалификации, ранее он не принял участия в командных соревнованиях.

"Максим - молодец, но спорт есть спорт. Очень обидно за брата, он был фаворитом, но что поделать. Сейчас он лидер сезона, доработает сезон, возьмет свой Хрустальный глобус. Я вот, допустим, тоже хочу Хрустальный глобус, но пока не попадаю", - сказал Илья Буров.

"Олимпийская медаль - одна награда, а Хрустальный глобус - тоже награда, которая достойна стоять на полке спортсмена. Максим еще молодой, он все покажет, все впереди у него, все будет. Он руки не опускает, тоже есть у него над чем работать", - добавил спортсмен.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.