Сборная России завоевала четыре награды в 12-й медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые награды в 12-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. В среду на Олимпиаде было разыграно восемь комплектов наград.
Серебряные медали в эстафете завоевали российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Две бронзовые медали сборной России принесли в командном лыжном спринте Юлия Ступак и Наталья Непряева, а также Александр Большунов и Александр Терентьев. Бронзовым призером Олимпийских игр в акробатике стал фристайлист Илья Буров.
Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), вторыми идут немцы (10-6-4), третьими - американцы (8-7-4). Четвертое место занимает команда Китая (7-4-2), далее идут австрийцы (6-7-4), шведы, нидерландцы (по 6-4-4) и швейцарцы (5-0-5). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 24 медалями, уступая только норвежцам (28).
В четверг будет разыграно шесть комплектов медалей. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|13
|7
|8
|28
|2
|Германия
|10
|6
|4
|20
|3
|США
|8
|7
|4
|19
|4
|Китай
|7
|4
|2
|13
|5
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|6
|Швеция
|6
|4
|4
|14
|6
|Нидерланды
|6
|4
|4
|14
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|8
|12
|24
|10
|Франция
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|3
|4
|11
|18
|12
|Италия
|2
|7
|6
|15
|13
|Япония
|2
|5
|7
|14
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1