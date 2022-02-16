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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала четыре награды в 12-й медальный день Олимпийских игр в Пекине

Российские спортсмены в среду завоевали одну серебряную и три бронзовые медали
Юлия Ступак и Наталья Непряева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Ступак и Наталья Непряева
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые награды в 12-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. В среду на Олимпиаде было разыграно восемь комплектов наград.

Серебряные медали в эстафете завоевали российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Две бронзовые медали сборной России принесли в командном лыжном спринте Юлия Ступак и Наталья Непряева, а также Александр Большунов и Александр Терентьев. Бронзовым призером Олимпийских игр в акробатике стал фристайлист Илья Буров.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), вторыми идут немцы (10-6-4), третьими - американцы (8-7-4). Четвертое место занимает команда Китая (7-4-2), далее идут австрийцы (6-7-4), шведы, нидерландцы (по 6-4-4) и швейцарцы (5-0-5). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 24 медалями, уступая только норвежцам (28).

В четверг будет разыграно шесть комплектов медалей. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия137828
2Германия106420
3США87419
4Китай74213
5Австрия67417
6Швеция64414
6Нидерланды64414
8Швейцария50510
9Россия481224
10Франция47213
11Канада341118
12Италия27615
13Япония25714
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1236
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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