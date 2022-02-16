Сборная России завоевала четыре награды в 12-й медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые награды в 12-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. В среду на Олимпиаде было разыграно восемь комплектов наград.

Серебряные медали в эстафете завоевали российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Две бронзовые медали сборной России принесли в командном лыжном спринте Юлия Ступак и Наталья Непряева, а также Александр Большунов и Александр Терентьев. Бронзовым призером Олимпийских игр в акробатике стал фристайлист Илья Буров.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), вторыми идут немцы (10-6-4), третьими - американцы (8-7-4). Четвертое место занимает команда Китая (7-4-2), далее идут австрийцы (6-7-4), шведы, нидерландцы (по 6-4-4) и швейцарцы (5-0-5). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 24 медалями, уступая только норвежцам (28).

В четверг будет разыграно шесть комплектов медалей. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.