Елистратов заявил, что недоволен итогами эстафеты Олимпиады в шорт-треке

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку россиянин Семен Елистратов высказал недовольство итогами эстафеты на Играх в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России в составе Елистратова, Павла Ситникова, Дениса Айрапетяна и Константина Ивлиева заняла четвертое место в эстафете, уступив итальянцам по фотофинишу. Первыми стали канадцы, серебряными призерами - южнокорейцы. Елистратов также выступал в Пекине на двух дистанциях и выиграл бронзовую медаль на дистанции 1 500 м.

"Если брать в личном зачете, то отчасти получилось себя реализовать, у меня есть олимпийская бронзовая медаль. Кто-то, возможно, расстроится ей, но я очень рад, очень счастлив, - сказал Елистратов. - Но командой мы сегодня настраивались биться до конца, и самое худшее, что может случиться на Олимпиаде, - это стать четвертыми и проиграть 0,009 секунды. Лично я воспринял эту Олимпиаду тяжело: считаю, что мы должны были выиграть какую-то медаль".

Всего россияне завоевали две медали в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине - серебряную и бронзовую. Помимо Елистратова, награду сборной России принес Константин Ивлиев, ставший вторым на дистанции 500 м.