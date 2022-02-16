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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжница Степанова заявила, что полностью выполнила свою задачу на Олимпиаде

На Играх россиянка завоевала золотую медаль в эстафете
Вероника Степанова Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Вероника Степанова
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Вероника Степанова, завоевавшая золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Пекине, считает, что на 100% выполнила свою задачу на соревнованиях. Об этом она сказала после возвращения из китайской столицы в Москву.

"Задача, ради которой я приехала на Олимпиаду, была выполнена на 100%", - заявила лыжница.

По ее словам, главной целью было отличное выступление в эстафете. "Я еще год назад даже не подозревала, что буду на Олимпиаде, а здесь стою перед вами с медалью, кто бы мог подумать!" - сказала Степанова.

Она отметила, что после победы чувствовала эмоциональное опустошение. "Мы так долго переживали насчет этого, волновались. Наконец-то все получилось", - добавила лыжница.

Спортсменка пожелала не бояться мечтать российским лыжницам, которые примут участие в дальнейших соревнованиях в Пекине.

12 февраля российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. За российскую команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Второе место заняла команда Германии. Бронзу завоевала сборная Швеции.

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Олимпиада-2022 в ПекинеСтепанова, Вероника Сергеевна
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