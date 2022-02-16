Фристайлист Илья Буров отметил уровень программ в акробатике на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Программы фристайлистов, выступающих в лыжной акробатике, к Олимпиаде в Пекине улучшились, а конкуренция за медали выросла по сравнению с Играми 2018 года. Такое мнение высказал журналистам фристайлист Илья Буров, завоевавший в среду олимпийскую бронзу в турнире по лыжной акробатике.

Буров показал результат 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50).

"Программа спортсменов улучшилась намного. Конкуренция [выросла]. В Корее было как - если ты прыгаешь [и получаешь меньше баллов, чем у других спортсменов], то сразу вылетаешь. Здесь сделали две попытки, чтобы попасть в финальную шестерку. Это тоже интересный формат, но в Корее ты должен был четко отработать, чтобы попасть [в финал]. Права на ошибку не было", - отметил Буров.

Бурову 30 лет, он представляет ярославский "Региональный центр спортивной подготовки". Он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2018, 2022).