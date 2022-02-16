В ожидании канадцев. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты вышли в полуфинал олимпийского турнира в Пекине, одержав непростую победу над командой Дании. В игре за выход финал россияне могут встретиться с командой Канады.

Датская команда в Пекине дебютировала на Олимпиадах, на чемпионатах мира скандинавы практически не создавали проблем россиянам, однако в Пекине после первых матчей, включая и со сборной России, было понятно, что олимпийский четвертьфинал станет тяжелым. В своей группе на предварительном этапе датчане проиграли только россиянам, одолев чехов, хоть те и находятся сейчас в кризисе. Правда, команде Хайнца Элерса дорого обошелся победный поединок в квалификации к плей-офф с латвийцами (3:2), по итогам которого датчане потеряли лидера команды форварда Никласа Йенсена.

Кроме того, тренерский штаб соперника выставил в ворота Себастьяна Дама, манера игры которого оказалась удобной для атакующих защитников россиян. "После второго периода сказал: "Бросайте ему [вратарю] верхом". И перед игрой мы говорили, что вратарь садится, во втором периоде были видно, что он сидит уже", - отметил после матча главный тренер россиян Алексей Жамнов.

По сравнению с игрой против чехов в сборной России перестановок в составе не было. Первый период прошел при подавляющем преимуществе россиян, учитывая, что долгое время в активе соперника был только один бросок по воротам.

"Тяжеловато было в первом периоде - игровой ритм не такой, как в третьем. В третьем периоде было интереснее и приятней, чем в первых двух. Хорошо, когда живешь моментами игры, нежели следишь за ней в качестве зрителя", - сказал голкипер россиян Иван Федотов.

Долгожданный гол капитана и знаменосца

Моментов у ворот Дама было тоже не так много, в одном из них чудом в пустые ворота не попал Станислав Галиев, который потом в результате изменений в тройках уступил свое место в первом звене Кириллу Семенову, начинавшему матч 13-м нападающим. Зато наконец открыл счет своим голам на Олимпиаде партнер Галиева по "Динамо", капитан сборной и российский знаменосец на открытии Игр Вадим Шипачев.