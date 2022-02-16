В ожидании канадцев. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты вышли в полуфинал олимпийского турнира в Пекине, одержав непростую победу над командой Дании. В игре за выход финал россияне могут встретиться с командой Канады.
Датская команда в Пекине дебютировала на Олимпиадах, на чемпионатах мира скандинавы практически не создавали проблем россиянам, однако в Пекине после первых матчей, включая и со сборной России, было понятно, что олимпийский четвертьфинал станет тяжелым. В своей группе на предварительном этапе датчане проиграли только россиянам, одолев чехов, хоть те и находятся сейчас в кризисе. Правда, команде Хайнца Элерса дорого обошелся победный поединок в квалификации к плей-офф с латвийцами (3:2), по итогам которого датчане потеряли лидера команды форварда Никласа Йенсена.
Кроме того, тренерский штаб соперника выставил в ворота Себастьяна Дама, манера игры которого оказалась удобной для атакующих защитников россиян. "После второго периода сказал: "Бросайте ему [вратарю] верхом". И перед игрой мы говорили, что вратарь садится, во втором периоде были видно, что он сидит уже", - отметил после матча главный тренер россиян Алексей Жамнов.
По сравнению с игрой против чехов в сборной России перестановок в составе не было. Первый период прошел при подавляющем преимуществе россиян, учитывая, что долгое время в активе соперника был только один бросок по воротам.
"Тяжеловато было в первом периоде - игровой ритм не такой, как в третьем. В третьем периоде было интереснее и приятней, чем в первых двух. Хорошо, когда живешь моментами игры, нежели следишь за ней в качестве зрителя", - сказал голкипер россиян Иван Федотов.
Долгожданный гол капитана и знаменосца
Моментов у ворот Дама было тоже не так много, в одном из них чудом в пустые ворота не попал Станислав Галиев, который потом в результате изменений в тройках уступил свое место в первом звене Кириллу Семенову, начинавшему матч 13-м нападающим. Зато наконец открыл счет своим голам на Олимпиаде партнер Галиева по "Динамо", капитан сборной и российский знаменосец на открытии Игр Вадим Шипачев.
"Ребята все довольны, что Шипачев забил. Надеемся, что Вадик раскрепостится", - констатировал Жамнов.
Однако во втором периоде поначалу было тревожно. Датчане реализовали удаление Сергея Плотникова, которое Жамнов назвал игровым моментом. Но позже Нестеров воспользовался советом тренеров, забив гол дальним броском, который оказался победным.
"Тяжелая, валидольная победа. Датчане играли второй матч за два дня, но все равно сумели доставить нашей сборной немало проблем. Исход игры был неясен до последних секунд. Что ж, четвертьфинал показал, что слабых соперников в международном хоккее не осталось, всех поздравляю с выходом в полуфинал", - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Третью шайбу также дальним броском забросил Вячеслав Войнов. Защитник спас команду в предыдущем эпизоде, когда вратарь Иван Федотов потерял ориентацию при игре за воротами, датчане выбросили шайбу на пятачок, и путь ей преградил в пустые ворота только Войнов.
В полуфинале, который пройдет 18 февраля, россияне сыграют с победителем матча между командами Швеции и Канады. Это стало известно после того, как словаки неожиданно обыграли по буллитам сборную США со счетом 3:2, а финны ожидаемо оказались сильнее швейцарцев (5:1).