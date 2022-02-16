Фигурист Кондратюк рассказал, что еще рассчитывает подержать в руках олимпийскую медаль

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Победитель командного турнира Олимпийских игр в Пекине фигурист Марк Кондратюк философски отнесся к ситуации с переносом награждения команды по итогам выступления на Играх, но рассчитывает еще потрогать олимпийское золото. Об этом он рассказал журналистам после прилета в Москву.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

"Такова жизнь, так сложилось, может еще потрогаем [медаль], - рассказал Кондратюк на замечание о том, что ему так и не удалось потрогать олимпийское золото. - Эмоции только положительные - это невероятные возможности, невероятный опыт, который мне достался. Я счастлив".

В личном турнире спортсмену не удалось пробиться к пьедесталу: "Не хватило эмоций и сил, обычно у нас на соревнованиях два проката, ты выкладываешься на них по-максимуму, тут я старался работать дальше. К сожалению, не получилось, но я просто счастлив даже тому, что в отличие от большинства фигуристов я катался не два раза, а четыре".

"Старался делать все, что в моих силах, - добавил фигурист. - Если бы у меня была возможность, я бы остался до конца. Но такая ситуация - всех отправляют после соревнований".