Фигурист Кондратюк поддержал Валиеву в ее решении не общаться с прессой на Олимпиаде

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Победитель командного турнира Олимпийских игр в Пекине фигурист Марк Кондратюк поддержал Камилу Валиеву, которая пока воздерживается от общения с прессой на Играх. Об этом он рассказал журналистам после прилета в Москву.

"Мне кажется, это право любого спортсмена - отвечать или не отвечать на вопросы прессы", - сказал Кондратюк.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом. Расследование по делу Валиевой продолжится.