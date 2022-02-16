Казахстанский певец Димаш Кудайберген поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой и поздравил ее с успешным выступлением в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

"Друзья, несмотря на то, что я болею за казахстанских спортсменов, сегодня я хочу поддержать невероятно талантливую сестренку из соседней страны Камилу Валиеву и поздравить с ошеломляющим триумфом после жестокого прессинга", - написал Кудайберген на своей странице в Instagram.

Певец напомнил, что Валиевой всего 15 лет, однако она проявила стойкость и настоящий волевой характер. "Дорогие россияне, поздравляю вас с убедительной победой этой маленькой принцессы фигурного катания", - добавил Кудайберген.

Его страница в Instagram насчитывает 3,6 млн подписчиков. Пост в поддержку Валиевой на данный момент собрал почти 28 тысяч отметок "нравится" и свыше 1,4 тыс/ комментариев.

Валиева 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге проходила допинг-тестирование. Пробы спортсменки были отправлены на проверку в стокгольмскую лабораторию, которая в начале февраля сообщила Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о наличии в пробе А запрещенного вещества триметадизина. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые были отклонены Спортивным арбитражным судом. Однако расследование по делу Валиевой продолжится.