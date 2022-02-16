Хачатурянц: встреча с представителями клубов РПЛ по внедрению Fan ID была продуктивной

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Встреча с представителями футбольных клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) была продуктивной. Об этом журналистам рассказал президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

В среду прошла встреча руководства РПЛ с представителями футбольных клубов лиги по работе с болельщиками для обсуждения актуальных проблем, в том числе введения паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

"Встреча, на мой взгляд, была продуктивной по многим причинам, - сказал Хачатурянц. - Во первых, мы познакомились, во вторых, было важно донести друг другу свою позицию. Мы как часть процесса, который закон регламентирует, должны его исполнять. Но до начала его введения есть много подзаконных актов, которые показывают, как реально закон будет действовать. Для меня как для президента РПЛ важно знать мнения представителей клубов".

"Вопросы от клубов в полном объеме у нас есть, они были до встречи. Мы рассказали о нашей работе, был довольно откровенный обмен мнениями, я удовлетворен встречей", - добавил он.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.