Хачатурянц заявил, что от бойкота футбольных матчей проиграют сами болельщики

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сами болельщики проиграют от бойкота футбольных матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал журналистам президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Ранее несколько объединений болельщиков разных клубов заявляли о намерении бойкотировать матчи РПЛ из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

"Бойкотировать или не бойкотировать матчи - это личное желание фанатов, - сказал Хачатурянц. - Кроме сожаления ничего нет, потому что футбол лишается очень важной части всего этого зрелища. Мне кажется, что от этого проигрывают все, и болельщики, и футболисты, которые не имеют поддержки. В целом зрелище станет менее привлекательным".

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.