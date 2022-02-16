Хачатурянц: в инциденте с ЦСКА задержаны люди, которые не должны находиться на стадионе

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Люди, которые не имели права находиться на стадионе, приняли участие в инциденте, произошедшем в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит". Об этом журналистам рассказал президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

28 декабря 2021 года ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча.

"В инциденте, который произошел на матче ЦСКА, были люди, которые не должны были по закону находиться на стадионе, - сказал Хачатурянц. - На этом мачте произошло правонарушение. Не удалось идентифицировать нарушителей, потому что камеры были отключены. Дальше на ответственности клуба лежит обязанность проведения расследования, чтобы предоставить лиге причины инцидента".

Также президент РПЛ подчеркнул, что пример с ЦСКА показывает важность введения закона о паспорте болельщика (Fan ID). "Дело в том, что все дополнительные средства направлены на повышение безопасности. Это является основным аргументом, но, думаю, что другим этого недостаточно. Камеры не решают другие вопросы, связанные с безопасностью, это комплекс мер, который направлен на то, чтобы все болельщики чувствовали себя комфортнее", - добавил Хачатурянц.

"Карта болельщика позволяет идентифицировать болельщика. Если человек не имеет право попасть на стадион, то он не должен попасть", - заявил президент РПЛ.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.