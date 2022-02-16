Президент РПЛ Хачатурянц заявил, что первым оформит паспорт болельщика

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц первым оформит себе паспорт болельщика (Fan ID). Об этом он рассказал журналистам.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика для доступа на соревнования.

"Я даю слово, что буду первым, кто пойдет получать карту болельщика. Так как до сегодняшнего момента у меня нет административных правонарушений, думаю, что получу карту. В момент, когда буду получать, скажу, чтобы вы пришли и посмотрели на нее", - сказал Хачатурянц.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.