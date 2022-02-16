Хачатурянц: РПЛ сделала все, чтобы закон о Fan ID был максимально комфортным

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) сделало все возможное, чтобы закон о паспорте болельщика (Fan ID) был максимально комфортным для зрителей. Об этом журналистам заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика для доступа на соревнования. 16 февраля прошла встреча руководства РПЛ с представителями футбольных клубов лиги по работе с болельщиками для обсуждения актуальных проблем, в том числе введения Fan ID для доступа на соревнования.

"Вы не знаете, какую работу вела РПЛ, - заявил Хачатурянц. - На самом деле мы принимали активное участие в переговорах и в круглых столах по имплементации закона, в каком окончательном виде он должен быть. К сожалению, этот процесс был прерван после определенных событий, и в течение трех недель закон был принят".

"Сколько я смог сделать, чтобы закон имел максимально комфортную форму для применения болельщиками, я сделал. У меня к себе вопросов нет. После событий на матче ЦСКА были три чтения закона", - добавил президент РПЛ.

28 декабря 2021 года ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2, по ходу встречи фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча.