Бронзовый призер Олимпиады фристайлист Илья Буров прилетит из Пекина 18 февраля

ПЕКИН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине по фристайлу в лыжной акробатике Илья Буров вернется из Пекина 18 февраля после церемонии награждения. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

На Олимпиаде Илья Буров занял третье место, показав результат 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50).

"Буров прилетит в Москву, как и вся команда, тем же рейсом, но послезавтра", - сказал Курашов.

Остальная команда по лыжной акробатике прибудет в Москву в четверг.