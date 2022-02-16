{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Бронзовый призер Олимпиады фристайлист Илья Буров прилетит из Пекина 18 февраля

Остальная команда по лыжной акробатике прибудет в Москву 17 февраля

ПЕКИН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине по фристайлу в лыжной акробатике Илья Буров вернется из Пекина 18 февраля после церемонии награждения. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

На Олимпиаде Илья Буров занял третье место, показав результат 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50).

"Буров прилетит в Москву, как и вся команда, тем же рейсом, но послезавтра", - сказал Курашов.

Остальная команда по лыжной акробатике прибудет в Москву в четверг.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Хоккеист Юханссон удивлен отсутствием Кузьменко в составе сборной России на Олимпиаде
Оба игрока выступают за клуб Континентальной хоккейной лиги СКА
Хоккеист Юханссон удивлен отсутствием Кузьменко в составе сборной России на Олимпиаде
Читать полностью