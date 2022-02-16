Хачатурянц считает, что введение Fan ID не уничтожит фанатское движение

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Введение паспорта болельщика [Fan ID] не сможет уничтожить фанатское движение в России. Такое мнение журналистам высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц.

Ранее фанатские объединения московского "Спартака", петербургского "Зенита" и "Ростова" объявили о полном бойкоте матчей, для входа на которые потребуется Fan ID.

"Думаю, что нет [введение Fan ID не уничтожит фанатское движение]. Фанатское движение может поменять позицию, когда появятся официальные заявления. Сейчас в целом [большинство] против закона, но есть вероятность, что поменяют решения", - сказал Хачатурянц.

"Я думаю, что первое - безопасность нахождения людей на стадионе. И потом, наверное, использование этой карты даст возможность более быстро покидать стадион. Фанатские трибуны покидают последними, всегда процесс долгий, некомфортный", - добавил он.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.