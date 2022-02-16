Континентальная хоккейная лига объявила об остановке регулярного чемпионата

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение остановить проведение регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. В конце января было принято решение не доигрывать матчи регулярного чемпионата во время Олимпиады, которая завершится 20 февраля.
"Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне-2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России. Совет директоров КХЛ утвердил правки в регламент КХЛ по подведению итогов первого этапа и порядку проведения второго этапа чемпионата сезона-2021/2022", - говорится в заявлении пресс-службы.
Участники плей-офф определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Таким образом, в плей-офф Западной конференции пройдут матчи СКА - "Динамо" (Минск), "Йокерит" - "Спартак", ЦСКА - "Локомотив" и "Динамо" (Москва) - "Северсталь", на Востоке пары плей-офф будут следующими: "Металлург" - "Барыс", "Трактор" - "Нефтехимик", "Салават Юлаев" - "Сибирь" и "Ак Барс" - "Авангард". Игры плей-офф стартуют 1 марта.
Матчи СКА - "Динамо" (Минск), "Динамо" (Москва) - "Северсталь", "Салават Юлаев" - "Сибирь" и "Ак Барс" - "Авангард" пройдут 2, 4, 6, 8 марта, если потребуется - 10, 12 и 14 марта. Остальные встречи состоятся 1, 3, 5, 7 марта, если потребуется - 9, 11 и 13 марта.