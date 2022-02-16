Континентальная хоккейная лига объявила об остановке регулярного чемпионата

С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. В конце января было принято решение не доигрывать матчи регулярного чемпионата во время Олимпиады, которая завершится 20 февраля.

КХЛ приняла решение не проводить матчи регулярного чемпионата во время Олимпиады

"Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне-2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России. Совет директоров КХЛ утвердил правки в регламент КХЛ по подведению итогов первого этапа и порядку проведения второго этапа чемпионата сезона-2021/2022", - говорится в заявлении пресс-службы.

Участники плей-офф определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Таким образом, в плей-офф Западной конференции пройдут матчи СКА - "Динамо" (Минск), "Йокерит" - "Спартак", ЦСКА - "Локомотив" и "Динамо" (Москва) - "Северсталь", на Востоке пары плей-офф будут следующими: "Металлург" - "Барыс", "Трактор" - "Нефтехимик", "Салават Юлаев" - "Сибирь" и "Ак Барс" - "Авангард". Игры плей-офф стартуют 1 марта.

Матчи СКА - "Динамо" (Минск), "Динамо" (Москва) - "Северсталь", "Салават Юлаев" - "Сибирь" и "Ак Барс" - "Авангард" пройдут 2, 4, 6, 8 марта, если потребуется - 10, 12 и 14 марта. Остальные встречи состоятся 1, 3, 5, 7 марта, если потребуется - 9, 11 и 13 марта.