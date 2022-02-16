Каменской: РФС делает все возможное, чтобы болельщики не испытывали проблем с Fan ID

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) делает все, чтобы паспорт болельщика был удобен в использовании. Об этом журналистам сообщил вице-президент РФС Игорь Каменской.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика для доступа на соревнования. 16 февраля прошла встреча руководства РПЛ с представителями футбольных клубов лиги по работе с болельщиками для обсуждения актуальных проблем, в том числе введения Fan ID для доступа на соревнования.

"Почему болельщики не получили ответы на вопросы до принятия закона? Мы и сегодня не смогли их дать, все ответы будут, когда выйдет постановление правительства. Сегодня Ашот Рафаилович [Хачатурянц, глава РПЛ] задавал вопросы, всю информацию, которую получили от клубов, будем транслировать во все органы власти", - сказал Каменской.

"Есть идеальная картина мира - удобная карта, где есть много функций, это будет не только удобно, но и полезно. Мы пытались донести до клубов, что мы делаем все от нас зависящее, чтобы подавляющее большинство болельщиков не испытывали проблемы", - добавил вице-президент РФС.

"Уверены ли клубы, что успеют провести реконструкцию стадионов? Применение закона подразумевает, что все стадионы должны быть реорганизованы в связи с приказом МВД. Все вопросы задавались для того, чтобы, принимая закон, органы власти понимали наши опасения", - заключил Каменской.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.