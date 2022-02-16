Хачатурянц: вопрос о расширении Российской премьер-лиги не стоит в повестке

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вопрос о расширении количества участников Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не стоит ни в повестке РПЛ, ни в повестке Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

В среду прошла встреча руководства РПЛ с представителями футбольных клубов лиги по работе с болельщиками для обсуждения актуальных проблем, в том числе введения паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

"Вопрос о расширении числа клубов не существует в повестке. Понимаю, что может быть такой вопрос. Но я сверил с Александром Валерьевичем Дюковым (президент РФС - прим. ТАСС), ни в РФС, ни в РПЛ нет вопроса о расширении количества участников", - сказал Хачатурянц.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд. Две худшие команды по итогам сезона напрямую вылетают в Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ-1). Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ-1.