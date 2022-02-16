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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер шведов отметил хорошую игру в обороне сборной России по хоккею на Олимпиаде

Полуфинал между командами России и Швеции состоится 18 февраля и начнется в 16:10 мск
Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв и игроки команды EPA-EFE/MARK CRISTINO
Описание
Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв и игроки команды
© EPA-EFE/MARK CRISTINO

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты хорошо действуют в обороне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв.

Сборная Швеции сыграет против россиян в полуфинале Олимпиады в Пекине 18 февраля. Начало встречи - в 16:10. В четвертьфинале шведы победили команду Канады со счетом 2:0.

"Нам предстоит игра с одной из лучших команд, фаворитом турнира. Если вы посмотрите, то соперник показывает плотную жесткую игру с хорошей обороной, особенно при условии, что забьет первым", - сказал Гарпенлёв.

В двух из трех матчей группового этапа ворота шведов защищал голкипер Маркус Хелльберг, во встрече с канадцами сыграл вратарь Ларс Юханссон. "Мы подумали, что настало время ему сыграть. Почувствовали, что Ларс может хорошо проявить себя против канадцев, и он это сделал", - отметил тренер.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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