КХЛ опубликовала регламент проведения матчей Кубка Гагарина

В среду КХЛ объявила о том, что регулярный чемпионат не будет доигран. Плей-офф КХЛ стартует 1 марта, победитель регулярного чемпионата - обладатель Кубка континента имени Виктора Тихонова - не определяется. Участники плей-офф определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. В плей-офф Западной конференции пройдут матчи СКА (1) - "Динамо" (Минск) (8), "Йокерит" (2) - "Спартак" (7), ЦСКА (3) - "Локомотив" (6) и "Динамо" (Москва) (4) - "Северсталь" (5). На Востоке пары плей-офф будут следующими: "Металлург" (1) - "Барыс" (8), "Трактор" (2) - "Нефтехимик" (7), "Салават Юлаев" (3) - "Сибирь" (6) и "Ак Барс" (4) - "Авангард" (5).

Согласно регламенту, клубы обязаны не ранее чем за 10 часов и не позднее чем за восемь часов до начала каждого матча направлять в КХЛ письмо-подтверждение о возможности участия команды в матче исходя из минимально допустимого количества игроков основной команды (13 полевых игроков и два вратаря). Если обе команды в серии плей-офф (на любой стадии) не имеют возможности обеспечить минимальную явку основной команды, КХЛ признает данную игру несостоявшейся. При этом максимальное количество возможных игр указанной серии сокращается на одну. Если с учетом максимального количества возможных игр в серии плей-офф (7) ни одна из команд-соперниц не сможет одержать четыре победы и при этом разность в количестве побед между соперниками становится больше количества оставшихся матчей, то серия завершается досрочно, ее победителем признается команда, одержавшая наибольшее количество побед.

В случае равного количества побед в серии победитель определяется по следующим параметрам: наибольшее количество побед в основное время; лучшая разность заброшенных и пропущенных шайб; наибольшее количество шайб в серии; более высокая позиция в общей таблице регулярного чемпионата.

В случае выхода в следующую стадию нечетного числа клубов, команда, имеющая более высокий номер "посева" (занявшая более высокое место по итогам регулярного чемпионата), автоматически проходит на стадию выше. Так, если в полуфинал конференции вышло три клуба, команда, имеющая более высокий номер посева, автоматически выходит в финал конференции. Если в финале Кубка Гагарина не будет сыгран ни один из запланированных матчей, то победитель чемпионата КХЛ не будет определен.