Хачатурянц: говорить о переносе реализации Fan ID в РПЛ преждевременно

Хачатурянц: ни один из стадионов РПЛ не готов к введению паспорта болельщика

В среду прошла встреча руководства РПЛ с представителями футбольных клубов лиги по работе с болельщиками для обсуждения актуальных проблем, в том числе введения паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. 17 декабря Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении Fan ID. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

"На сегодняшний момент в законе срок установлен - он должен начать действовать с 1 июня, - сказал Хачатурянц. - Но готовность применения этого закона будет уточняться в ближайшие месяцы. Как раз имею в виду работу Минцифры по созданию платформы для получения карты болельщиков, других ведомств, которые будут задействованы в этом процессе".

"Реализация закона может быть перенесена? Это будет понятно после принятия дорожной карты, которая, скорее всего, будет озвучена в начале апреля. Сейчас говорить о переносе начала действия закона преждевременно", - добавил Хачатурянц.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.