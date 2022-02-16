Возвращение чемпионов. В Шереметьево прибыл второй самолет с российскими олимпийцами

Спортсмены вылетели утром из Пекина и прибыли в столицу России в 14:50 мск. Среди пассажиров были олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова, победитель командного турнира по фигурному катанию Марк Кондратюк, серебряные призеры смешанных командных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов и Данил Садреев. Всего в Россию этим рейсом вернулось 48 спортсменов и 22 тренера.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Второй самолет с российскими спортсменами, завоевавшими медали Олимпийских игр в Пекине, приземлился в Москве. В субботу несколько десятков болельщиков встретили олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

Как и в прошлый раз, когда в Москву прилетели олимпийцы, спортсменов встречали военный оркестр и представители общества ЦСКА. Повышенный интерес армейцев вызывал представляющий ЦСКА Кондратюк. Фигуристу вручили букет из белых, синих и красных цветов, а также плакат с эмблемой ЦСКА и надписью: "Марк, ты лучший! Спасибо за победу!"

Потрогать медаль

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в командном турнире, однако Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой от 25 декабря. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российских и иностранных СМИ, поэтому журналисты не могли не спросить Кондратюка по поводу сложившейся ситуации. Фигурист отнесся к ней философски.

"Такова жизнь, так сложилось, может, еще потрогаем [медаль], - рассказал Кондратюк на замечание о том, что ему так и не удалось потрогать олимпийское золото. - Эмоции только положительные - это невероятные возможности, невероятный опыт, который мне достался. Я счастлив".

Фигурист отметил, что старался поддержать Валиеву как мог, и если бы у него была возможность остаться до конца Игр, он бы обязательно это сделал и поддержал бы своих партнеров по команде.

Слова поддержки в адрес Валиевой в беседе с ТАСС также высказал Климов. "Конечно, следил за другими видами спорта. Наши лыжники и лыжницы - молодцы, фигуристы - очень сильные ребята. Что касается Валиевой, то мне тяжело комментировать, я не вдавался в подробности на этот счет. Конечно, я не верю в умышленное применение допинга Валиевой и думаю, с ней все в порядке, она полностью себя оправдает", - отметил собеседник агентства.

Призеры, вошедшие в историю

Как было упомянуто ранее, победители и призеры командного турнира по фигурному катанию еще не получили медали, однако свои награды болельщикам продемонстрировали другие призеры Игр, Степанова и Климов, которые поделились своими впечатлениями от соревнований.

"Невероятные ощущения [после возвращения с Олимпийских игр], мы очень счастливы за себя, за команду и за наш вид спорта. У нас была задача спокойно начать тренировки, почувствовать трамплин, понять его как можно раньше и постепенно добавлять к стартам. К соревнованиям мы вышли в хорошей форме, сделали хорошие прыжки. Дальше планирую около недели провести дома и поехать на этапы Кубка мира - целый месяц впереди", - сказал Климов.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.

Самая молодая олимпийская чемпионка в истории лыжных гонок, 21-летняя Степанова, призналась, что еще год назад не видела себя с золотой медалью, однако свою главную задачу - отлично выступить в эстафете на Играх - она выполнила на все 100%.

"Очень неожиданно, задача, ради которой я приехала на Олимпиаду, была выполнена на 100%. Я еще год назад даже не подозревала, что буду на Олимпиаде, а теперь стою здесь перед вами с медалью, кто бы мог подумать!" - сказала Степанова.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. По итогам 12 соревновательных дней сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), вторыми идут немцы (10-6-4), третьими - американцы (8-7-4). Четвертое место занимает команда Китая (7-4-2), далее идут австрийцы (6-7-4), шведы, нидерландцы (по 6-4-4) и швейцарцы (5-0-5). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 24 медалями, уступая только норвежцам (28).