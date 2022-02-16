Борис Ротенберг: Валиева справилась с давлением в короткой программе на Олимпиаде

ТАСС, 16 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала, что обладает сильным характером, справившись с давлением в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине и качественно выполнив сложные элементы. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг.

Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде. Второй идет россиянка Анна Щербакова, тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото. Александра Трусова располагается на четвертой позиции. Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало - в 13:00 мск.

"Камила - умничка, неземная девчонка, она мне очень нравится, представляете, как ей тяжело, ей 15 лет, и на ее плечи столько свалилось. Она справилась с давлением и выполнила сложные элементы, дай Бог, чтобы у нее все получилось в произвольной программе. Желаю ей только самого хорошего, смотришь на нее, и душа радуется. Мы все за нее, характер у Камилы, конечно, сильный", - сказал Ротенберг.

"И Трусова тоже упертая девочка, она борется за то, чтобы доказать, что она самая лучшая. У нее очень интересный характер. Сделать то, что не делают другие. Три с половиной крутит и крутит, да и все наши девочки - молодцы, будем переживать и болеть за наших", - добавил Ротенберг.

Валиева 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге проходила допинг-тестирование. Пробы спортсменки были отправлены на проверку в стокгольмскую лабораторию, которая в начале февраля сообщила Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) о наличии в пробе А запрещенного вещества триметадизина. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые были отклонены Спортивным арбитражным судом, однако расследование по делу Валиевой продолжится.