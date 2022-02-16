Матыцин: фристайлист Илья Буров выступает в опасном, но завораживающем виде спорта

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую награду на Олимпийских играх в Пекине в опасном, но завораживающем виде спорта. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Поздравляю Илью Бурова с бронзой в лыжной акробатике, - сказал Матыцин. - Наш фристайлист в 2018 году на Играх в Пхёнчхане также стал обладателем бронзовой награды. В главном финале исполнить можно только один прыжок. Илья, несмотря на то, что снизил сложность своего прыжка, выполнил его превосходно".

"Лыжная акробатика - опасный, но завораживающий вид спорта. Отрадно, что наши спортсмены из года в год попадают в тройку призеров мировых чемпионатов и первенств. Уверен, что наши спортсмены еще не раз поразят филигранным исполнением прыжков. Поздравляю тренеров спортсмена и Федерацию фристайла России во главе с Алексеем Курашовым", - добавил министр спорта.

Бурову 30 лет, он представляет ярославский "Региональный центр спортивной подготовки". Он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2018, 2022).