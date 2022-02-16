Тарасова выразила уверенность, что фигуристка Косторная будет готова к старту сезона

ТАСС, 16 февраля. Перелом руки не помешает российской фигуристке Алене Косторной полноценно подготовиться к старту следующего сезона. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Косторная рассказала ТАСС, что получила перелом левой руки после начала тренировок. Несмотря на то, что на протяжении шести недель фигуристка должна носить гипс, она продолжает подготовку к сезону. В декабре 2021 года фигуристка также сломала руку на тренировке. Из-за этой травмы Косторная пропустила чемпионат России, проходивший в Санкт-Петербурге.

"Мне очень жаль, что случилась такая неприятная травма. Я желаю Алене скорейшего выздоровления. Ноги в порядке, значит нужно тренироваться как следует и начинать полноценно готовиться к следующему сезону. Уверена, она поправится и вновь будет радовать нас своими шикарными выступлениями", - сказала Тарасова.

Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.