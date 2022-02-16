Авербух: Косторная в хорошей форме может конкурировать со всеми фигуристками

ТАСС, 16 февраля. Фигуристка Алена Косторная сможет набрать форму после полученной травмы и навязать борьбу за самые высокие места в следующем сезоне, учитывая возможные изменения возрастного ценза для участия в соревнованиях. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Ранее Косторная рассказала ТАСС, что получила перелом левой руки после начала тренировок. Несмотря на то что на протяжении шести недель фигуристка должна носить гипс, она продолжает подготовку к сезону. В декабре фигуристка также сломала руку на тренировке. Из-за этой травмы Косторная пропустила чемпионат России, проходивший в конце 2021 года в Санкт-Петербурге.

"Я думаю, что Алена - очень талантливый человек, все в ее руках. Она может восстановить форму, время еще есть. Я бы не говорил о том, что ее время прошло, тем более к следующему сезону возможны возрастные изменения. Ей рано говорить о приостановке карьеры", - заявил Авербух.

"Когда Алена в хорошей форме, она без проблем может конкурировать со всеми нашими спортсменками, которые сейчас выступают на Олимпиаде. У нее был и тройной аксель, и другие сложнейшие прыжки. Никаких проблем. Нужно набрать ту форму, которая у нее была", - добавил Авербух.

Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.