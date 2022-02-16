Клуб КХЛ "Торпедо" опубликовал заявление в связи с непопаданием в плей-офф Кубка Гагарина

ТАСС, 16 февраля. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородского "Торпедо" извинилось перед болельщиками за непопадание в плей-офф Кубка Гагарина и объявило о расторжении контрактов с рядом игроков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что совет директоров лиги принял решение остановить проведение регулярного чемпионата в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей в срок до начала плей-офф. С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. Плей-офф КХЛ стартует 1 марта, его участники определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

"Хоккейный клуб "Торпедо" сожалеет о непривычно раннем окончании чемпионата и приносит извинения всем болельщикам за то, что не смогли оправдать надежд и оказаться в числе участников розыгрыша Кубка Гагарина. Наша команда рассчитывала бороться до последнего тура и дарить эмоции от накала борьбы, который в заключительной стадии чемпионата всегда максимально высокий. К сожалению, сезон для нижегородской команды завершен. Мы благодарим вас за поддержку и с нетерпением ждем новых встреч на хоккее", - говорится в заявлении пресс-службы.

"В связи с досрочным окончанием сезона хоккейный клуб "Торпедо" принял решение по взаимному согласию сторон расторгнуть контракты с рядом игроков команды, чтобы они могли получить практику в других чемпионатах. Петр Кочетков отправился в расположение клуба НХЛ "Каролина", Даниэль Заар, Теодор Леннстрем и Зият Пайгин продолжат свою карьеру в чемпионате Швеции. С хоккеистами, которые будут необходимы "Торпедо" в следующем сезоне, достигнута договоренность об их возвращении в нижегородский клуб", - отмечается в заявлении нижегородского клуба.

По итогам регулярного чемпионата "Торпедо" финишировало на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 47 матчах. Восьмое место, позволяющее принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина, заняло минское "Динамо", набравшее 54 очка в 47 матчах.