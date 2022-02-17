"Зальцбург" и "Бавария" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 17 февраля. Австрийский футбольный клуб "Зальцбург" со счетом 1:1 сыграл вничью с германской "Баварией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Зальцбурге.

Забитым мячом в составе австрийской команды отметился Чиквубуйке Адаму (21-я минута). У "Баварии" отличился Кингсли Коман (90).

"Бавария" попала в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе Е с шестью победами в шести матчах. "Зальцбург" стал вторым в квартете G.

Клуб из Мюнхена шесть раз выигрывал Лигу чемпионов (до 1992 года - Кубок европейских чемпионов). "Зальцбург" впервые выступает в плей-офф Лиги чемпионов. Клубы провели между собой третью встречу, команды играли в прошлом сезоне на стадии группового этапа, оба матча выиграла "Бавария" (3:1, 6:2). Ответная игра состоится в Мюнхене 8 марта.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является английский "Челси", обыгравший в решающем матче "Манчестер Сити" со счетом 1:0.