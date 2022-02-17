Глава Международной федерации хоккея выступил за проведение Кубка мира

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) приветствует проведение Кубка мира перед Олимпийскими играми 2026 года. Об этом на пресс-конференции сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

Ранее журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков обсуждали идею проведения турнира в феврале 2024 года.

"Мы уже ведем с НХЛ разговоры про международный график с учетом проведения Олимпиады, и мне кажется, что роль координатора должна принадлежать IIHF, - сказал Тардиф. - Хотим, чтобы там подумали о проведении еще одного Кубка мира и подготовке к Олимпиаде. У нас скоро состоится совместное совещание с НХЛ. Хотим поговорить о следующей Олимпиаде, преодолеть взаимное недовольство, досаду, хотим, чтобы в лиге поняли, как нам тяжело, когда там принимают решение в последние дни".

Последний раз Кубок мира прошел в Торонто в сентябре 2016 года. Его победителем стала сборная Канады, в полуфинале обыгравшая россиян, а в финале - сборную Европы.