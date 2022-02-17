Международная федерация обсудит с МОК включение хоккея в программу летних Олимпиад

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) обсудит с Международным олимпийским комитетом (МОК) возможность включения хоккея в программу летних Игр. Об этом на пресс-конференции сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

В декабре 2021 года Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о том, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Мы обсуждали это с МОК, там говорят, что у нас есть футбол, баскетбол. Я говорю - да, но нет накладки по графикам, надо поглубже вникнуть в этот вопрос, - сказал Тардиф. - НХЛ не хочет приостанавливать сезон, все хотят смотреть игры, игроки на Олимпиаде могут получить травмы. Боюсь, что этого (включения хоккея в программу летних Игр - прим. ТАСС) не произойдет. Хоккей - это зимний вид спорта, и я не думаю, что МОК пойдет нам навстречу, но мы представим ряд аргументов".

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Предыдущая зимняя Олимпиада в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда лига, МОК и IIHF не сумели договориться, и НХЛ отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира.