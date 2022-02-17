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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Тардиф: в России не возникнет проблем с проведением молодежного чемпионата мира по хоккею

Турнир пройдет в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 год

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Россия не испытает проблем с организацией молодежного чемпионата мира по хоккею в Омске и Новосибирске. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

"В России проблем не возникает, там знают, как все организовывать, там все готово. Рассчитываем, что у нас будет достаточно команд, присоединится Белоруссия, все будет как обычно. Сотрудники IIHF должны поехать и все посмотреть, поездка отложилась. Но мы спокойны за то, что такой крупный турнир пройдет там", - сказал Тардиф.

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