В WADA считают, что допуск Валиевой до Игр плохо отражается на борьбе с допингом в России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Решение независимого дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение от участия в Олимпиаде с фигуристки Камилы Валиевой негативным образом отражается на борьбе с допингом в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря, показала наличие в организме спортсменки запрещенного вещества. РУСАДА 8 февраля получило результаты исследования пробы и сразу приняло решение о временном отстранении фигуристки от участия в олимпийских соревнованиях, однако независимый от РУСАДА дисциплинарный комитет удовлетворил апелляцию Валиевой и снял эти ограничения. Международный олимпийский комитет, WADA и Международный союз конькобежцев официально выразили несогласие с допуском россиянки, однако 14 февраля панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила их апелляции на решение независимого дисциплинарного комитета РУСАДА.

"Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело", - сказал собеседник ТАСС в ответ на вопрос, не осложнит ли случай с Валиевой процесс возвращения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

9 декабря 2019 года исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. Причиной подобного решения стали выводы следователей WADA, зафиксировавших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. СAS в декабре 2020 года поддержал иск WADA, наложив двухлетние санкции на Российское антидопинговое агентство.