Тардиф: МОК поддерживает идею развития хоккея в формате 3х3

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает идею развития хоккея 3х3, однако формат нуждается в доработке правил. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

В ноябре 2020 года Тардиф предложил включить хоккей в формате 3х3 в программу Олимпийских игр 2030 года.

"Мы провели эти соревнования на юношеских Играх в Лозанне, - напомнил Тардиф. - Был восторг от них, и это один из интересных элементов нашего инструментария в этом развитии. В МОК эта идея понравилась, но нужно, чтобы в этом формате играли национальные и молодежные сборные, чтобы были доработаны правила".

В 2020 году IIHF провела тестовый турнир по хоккею 3х3 на юношеских Олимпийских играх. В 2024 году соревнования официально дебютируют в программе юношеских Игр.

"Для меня такой формат важен, так как он связан с развитием хоккея, - продолжил глава международной федерации. - В регби в свое время изменили состав участников (с 15 до 7) и этот вид регби уже есть на Олимпиаде. Также можно вспомнить про появление на Играх пляжного волейбола. Мы не против традиционного хоккея, но нам нужно нащупывать новые форматы развития хоккея".

Матч по хоккею 3х3 состоит из трех периодов продолжительностью по 16 минут каждый, смена игрока длится ровно минуту (всего 48 смен), вратари меняются каждые восемь минут, перерыв продолжается три минуты. Максимальный размер площадки - 30х20 м, минимальный - 25х15 м.