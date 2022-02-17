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НХЛ

Две передачи Капризова и шайба Куликова не помогли "Миннесоте" обыграть "Виннипег"

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Виннипега"
Защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов AP Photo/Andy Clayton-King
Описание
Защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов
© AP Photo/Andy Clayton-King

ТАСС, 17 февраля. "Миннесота" со счетом 3:6 уступила "Виннипегу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Виннипега" отличились Марк Шайфли (32, 40, 42-я минуты), Кол Перфетти (43), Кайл Коннор (51) и Пол Штястны (58). У "Миннесоты" заброшенными шайбами отметились Юэль Эрикссон Эк (11), Матс Цуккарелло (45) и российский защитник Дмитрий Куликов (57).

Куликов забросил четвертую шайбу в сезоне, также на его счету 11 результативных передач в 44 матчах. Капризов в 44 играх набрал 59 очков (22 шайбы + 37 передач).

"Миннесота" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 63 очка в 45 матчах. "Виннипег" располагается на шестой строчке с 50 очками в 47 играх.

В следующем матче "Миннесота" 19 февраля примет "Флориду", "Виннипег" днем ранее сыграет дома против "Сиэтла".

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