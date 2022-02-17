Две передачи Капризова и шайба Куликова не помогли "Миннесоте" обыграть "Виннипег"

ТАСС, 17 февраля. "Миннесота" со счетом 3:6 уступила "Виннипегу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Виннипега" отличились Марк Шайфли (32, 40, 42-я минуты), Кол Перфетти (43), Кайл Коннор (51) и Пол Штястны (58). У "Миннесоты" заброшенными шайбами отметились Юэль Эрикссон Эк (11), Матс Цуккарелло (45) и российский защитник Дмитрий Куликов (57).

Куликов забросил четвертую шайбу в сезоне, также на его счету 11 результативных передач в 44 матчах. Капризов в 44 играх набрал 59 очков (22 шайбы + 37 передач).

"Миннесота" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 63 очка в 45 матчах. "Виннипег" располагается на шестой строчке с 50 очками в 47 играх.

В следующем матче "Миннесота" 19 февраля примет "Флориду", "Виннипег" днем ранее сыграет дома против "Сиэтла".