Бах обсудил с представителями сборной США отмену церемонии награждения из-за дела Валиевой

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Американцы заняли второе место, японцы - третье. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. МОК отменил церемонию награждения фигуристов, сообщив, что она не состоится на Олимпиаде в Пекине.

"Сегодня президент Бах встречался с представителями сборной США, но содержание их беседы должно остаться между ними. Мы также связались с НОК (Национальный олимпийский комитет - прим. ТАСС) Японии, там полностью поддерживают подход МОК. Мы не встречались с японскими спортсменами - никаких споров и претензий не возникло", - сказал Адамс.​​​​​​​

"Я не владею всеми подробностями, по-моему, Бах захотел встретиться со спортсменами, чтобы выслушать, что они хотят, с чем они не согласны. Он сам спортсмен в прошлом, сам олимпиец, он хотел просто пообщаться с американцами. Японцы сказали, что их все устраивает", - добавил Адамс.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS). Валиева была допущена до личных соревнований.

В МОК сообщили, что будут считать результаты соревнований с участием Валиевой предварительными, если россиянка попадет в тройку призеров.