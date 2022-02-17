В МОК заявили, что ежедневно обсуждают дело Валиевой с Олимпийским комитетом России

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) проводит работу с Олимпийским комитетом России (ОКР) по делу фигуристки Камилы Валиевой на разных уровнях и находится в постоянном контакте. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Вчера я говорил, что мы работаем на самых разных уровнях с ОКР, обсуждаем вопрос ежедневно", - сказал Адамс.

Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря, показала наличие в организме спортсменки запрещенного вещества. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля получило результаты исследования пробы и сразу приняло решение о временном отстранении фигуристки от участия в олимпийских соревнованиях, однако независимый от РУСАДА дисциплинарный комитет удовлетворил апелляцию Валиевой и снял эти ограничения. МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев официально выразили несогласие с допуском россиянки к Олимпийским играм, однако 14 февраля выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила их апелляции на решение независимого дисциплинарного комитета РУСАДА.

Валиева лидирует после короткой программы в одиночных соревнованиях. Второй идет россиянка Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото. Произвольную программу девушки представят в четверг. Валиева выйдет на лед в 16:49 мск, Щербакова - 16:41 мск, россиянка Александра Трусова, занимающая четвертую позицию, - в 16:25 мск.