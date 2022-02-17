Организаторы Олимпиады в Пекине не выявили зараженных коронавирусом среди волонтеров

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине не зафиксировали внутри защитных "пузырей" ни одного случая заражения коронавирусом среди волонтеров, обеспечивающих проведение Игр. Об этом журналистам сообщил заместитель директора оргкомитета Олимпиады по контролю за пандемией Хуан Чунь.

"Мы не выявили среди волонтеров в пределах контура ни одного позитивного случая", - заявил Хуан Чунь.

Он добавил, что с 4 февраля организаторы ежедневно сообщали о случаях заражения внутри "пузырей", однако ни одного волонтера не оказалось среди инфицированных.

"Это для нас означает, что команда волонтеров была отобрана на редкость хорошо. Это все очень профессиональные, ответственные люди, которые не нарушали никаких наших правил. Кроме того, они следят за своим здоровьем - это часть их ответственности. Уверен, такое качество работы они обеспечат и на Паралимпиаде", - резюмировал представитель организаторов.

Организаторы Игр принимают повышенные меры безопасности для предотвращения рисков распространения коронавируса. Профилактические меры регламентированы в плейбуке Олимпиады. Игры проходят в так называемых защитных пузырях - на специальных территориях, огражденных от контактов с внешней средой.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля, Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.