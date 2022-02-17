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Олимпиада-2022 в Пекине

Фристайлистка Глазкова не смогла выйти в финал Олимпиады в хафпайпе

Решающие соревнования продут в пятницу

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Александра Глазкова заняла 14-е место в квалификационном раунде в дисциплине "хафпайп" на Олимпийских играх в Пекине и не смогла пробиться в финал соревнований.

Лучшей в квалификации стала представительница Китая Гу Айлин Эйлээнь, показавшая результат 95,50 балла. Второе место заняла канадка Рэйчел Каркер (89,50), тройку лидеров замкнула Келли Силдару из Эстонии (87,50). Результат 15-летней Глазковой составил 69,25 балла.

В финал, который пройдет 18 февраля, прошли 12 спортсменок.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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