Спортсмены станут основными героями церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Основной темой и основными героями церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине станут спортсмены. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции представитель оргкомитета Игр Янь Цзяжун.

"Насколько я знаю, основной темой будут спортсмены, потому что люди много тренировались, много и напряженно работали, чтобы добиться результата. Они будут героями церемонии закрытия", - отметила представитель оргкомитета.

По ее словам, церемония будет непродолжительной по времени. "Для нас важно, что Пекин стал первым в истории городом, который принимал и летние, и зимние Игры. Этот момент будет отражен [в церемонии]", - добавила она.

Церемония закрытия Олимпиады состоится 20 февраля.