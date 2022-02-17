Валиева вышла на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировочный прокат в преддверии произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Также в тренировке принимают участие россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова.

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало - в 13:00 мск.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).