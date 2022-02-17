Глава комиссии спортсменов МОК прокомментировала отмену церемонии награждения фигуристов

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Разбирательство по делу о положительном результате допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой не завершено, поэтому торжественную церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине провести невозможно. Об этом журналистам рассказала глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо.

"Разбирательство еще не закончено, - сказала Терхо. - Мы прекрасно понимаем, что сейчас, увы, невозможно провести торжественные церемонии награждения спортсменов. С этими спортсменами мы сейчас остаемся на связи, идут обсуждения, консультации. К сожалению, я не могу раскрыть, о чем идет речь в этих беседах".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Американцы заняли второе место, японцы - третье. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. МОК отменил церемонию награждения фигуристов, сообщив, что она не состоится на Олимпиаде в Пекине.

Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом. Валиева была допущена до личных соревнований.

В МОК сообщили, что будут считать результаты соревнований с участием Валиевой предварительными, если россиянка попадет в тройку призеров.