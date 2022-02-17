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Олимпиада-2022 в Пекине

Ермаков: медаль Трофимова повысит интерес к конькобежному спорту в Нижнем Новгороде

15 февраля Трофимов в составе российской сборной завоевал серебряные медали в командной гонке преследования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль Сергея Трофимова, завоеванная в составе сборной России в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине, повысит популярность этого вида спорта в Нижнем Новгороде. Такое мнением ТАСС высказал первый тренер спортсмена Николай Ермаков.

15 февраля сборная России в составе Даниила Алдошкина, Трофимова и Руслана Захарова завоевала серебряные медали в командной гонке преследования.

"Конечно, она (медаль - прим. ТАСС) поднимет популяризацию и посещение стадиона, именно конькобежной секции, - сказал Ермаков. - Олимп - это наивысшая медаль, хоть это и не золото, но быть на пьедестале Олимпийских игр - это здорово".

В среду Трофимов, вернувшийся после Игр в Нижний Новгород, рассказал, что обязательно постарается победить на следующих Олимпийских играх. Ермаков сообщил, что для этого спортсмену понадобится серьезный стимул.

"Четыре года - это срок большой, но обычно пролетает незаметно, если будет какая-то стимуляция у него, потому что я сам испытывал это, когда упираешься в стенку и желание пропадает", - сказал тренер.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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