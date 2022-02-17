Валиева ушла с тренировки в сопровождении сотрудника Олимпийского комитета России

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева покинула тренировку в Пекине в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной ОКР на Играх Константина Выборнова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало в 13:00 мск.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).