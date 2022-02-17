Российским паралимпийцам предоставили три дополнительные квоты на участие в Играх в Пекине

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) предоставил российской команде три дополнительные квоты на участие в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России, глава российской делегации на Паралимпийских играх 2022 года Павел Рожков.

"По итогам распределения Международным паралимпийским комитетом двухсторонних приглашений команда Паралимпийского комитета России получила три дополнительные квоты на участие в Паралимпийских играх в Пекине, - сказал Рожков. - Две - в лыжных гонках и биатлоне и одну - в сноуборде".

Квоты на участие в Паралимпийских играх по двухсторонним приглашениям распределяются международными федерациями совместно с МПК между спортсменами, которые соответствуют квалификационным требованиям для участия в Играх.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.