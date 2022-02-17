Духовник олимпийской сборной России: Валиева обладает силой воли и умением держать удар

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева обладает силой воли и умением держать удар, которые помогают ей переживать трудности на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил духовник олимпийской сборной России, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев.

"Так получилось, что первой из спортсменов, кого я встретил по приезде в Олимпийскую деревню, была именно Камила, - сказал Алексеев. - Помещение, выделенное Олимпийским комитетом России под часовню, соседствует с комнатами, в которых живут спортсмены, и в тот момент, когда я впервые туда пришел, там же оказалась и Камила, заглянувшая в гости к своим друзьям-фигуристам, членам сборной. Мы с ней пообщались по ходу нашего движения, я постарался найти добрые слова утешения и поддержки. Ведь все мы - часть одной команды, мы плывем на одном корабле, и если кто-то попал в беду, то, я полагаю, держаться от этого в стороне было бы неправильно и бесчеловечно".

"Да, на плечи этой хрупкой девушки выпали немалые испытания, но в ней чувствуется основательная закваска: ведь свойственная всем спортсменам привычка к дисциплине, порядку и преодолению трудностей формирует сильный характер. Эмоции могут быть у каждого из нас, но главное, что у Камилы есть сила воли и умение держать удар. И дай Бог в сложившейся ситуации и ей, и всем нам, всей нашей большой и дружной семье продолжать делать то, чему нас учили наши благочестивые предки: нести трудности друг друга во имя идеалов мира, единства и любви".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.