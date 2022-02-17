Швейцарская горнолыжница Гизин завоевала золото Олимпиады в комбинации

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин стала олимпийской чемпионкой в комбинации (скоростной спуск + слалом). Соревнования проходят в Пекине.

Результат победительницы по итогам двух заездов составил 2 минуты 25,67 секунды. Второе место заняла швейцарка Венди Хольденер (отставание 1,05 секунды), третье - итальянка Федерика Бриньоне (+1,85). Единственная представительница России в данном виде Юлия Плешкова заняла десятое место (+5,03).

Гизин 28 лет, она второй раз подряд становится олимпийской чемпионкой в комбинации. Швейцарка является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира по горнолыжному спорту в данном виде. Ранее на Играх в Пекине Гизин стала бронзовым призером в супергиганте.

Плешковой 24 года, она представляет ЦСКА и впервые участвует в Олимпийских играх. Ранее на Играх в Пекине россиянка заняла 18-е место в супергиганте, 27-е - в гигантском слаломе, 20-е - в скоростном спуске.

Гизин принесла своей сборной шестую золотую медаль. На первом месте в медальном зачете располагается сборная Норвегии (13 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых). Второе место занимает команда Германии (10-6-4), третье - сборная США (8-8-4). Российская команда находится на девятом месте (4-8-12). По общему количеству наград сборная России занимает второе место (24), уступая только норвежцам (28).

Последним видом программы горнолыжного спорта на Играх в Пекине станут соревнования смешанных команд, которые пройдут 19 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.