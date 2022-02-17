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Олимпиада-2022 в Пекине

Швейцарская горнолыжница Гизин завоевала золото Олимпиады в комбинации

Второй стала Венди Хольденер из Швейцарии, третьей - итальянка Федерика Бриньоне
Мишель Гизин EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Мишель Гизин
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин стала олимпийской чемпионкой в комбинации (скоростной спуск + слалом). Соревнования проходят в Пекине.

Результат победительницы по итогам двух заездов составил 2 минуты 25,67 секунды. Второе место заняла швейцарка Венди Хольденер (отставание 1,05 секунды), третье - итальянка Федерика Бриньоне (+1,85). Единственная представительница России в данном виде Юлия Плешкова заняла десятое место (+5,03).

Гизин 28 лет, она второй раз подряд становится олимпийской чемпионкой в комбинации. Швейцарка является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира по горнолыжному спорту в данном виде. Ранее на Играх в Пекине Гизин стала бронзовым призером в супергиганте.

Плешковой 24 года, она представляет ЦСКА и впервые участвует в Олимпийских играх. Ранее на Играх в Пекине россиянка заняла 18-е место в супергиганте, 27-е - в гигантском слаломе, 20-е - в скоростном спуске.

Гизин принесла своей сборной шестую золотую медаль. На первом месте в медальном зачете располагается сборная Норвегии (13 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых). Второе место занимает команда Германии (10-6-4), третье - сборная США (8-8-4). Российская команда находится на девятом месте (4-8-12). По общему количеству наград сборная России занимает второе место (24), уступая только норвежцам (28).

Последним видом программы горнолыжного спорта на Играх в Пекине станут соревнования смешанных команд, которые пройдут 19 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия137828
2Германия106420
3США88420
4Китай74213
5Австрия67417
6Швеция64414
6Нидерланды64414
8Швейцария61512
9Россия481224
10Франция47213
11Канада441119
12Италия27716
13Япония25714
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1236
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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