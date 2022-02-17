Швейцарская горнолыжница Гизин завоевала золото Олимпиады в комбинации

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин стала олимпийской чемпионкой в комбинации (скоростной спуск + слалом). Соревнования проходят в Пекине.
Результат победительницы по итогам двух заездов составил 2 минуты 25,67 секунды. Второе место заняла швейцарка Венди Хольденер (отставание 1,05 секунды), третье - итальянка Федерика Бриньоне (+1,85). Единственная представительница России в данном виде Юлия Плешкова заняла десятое место (+5,03).
Гизин 28 лет, она второй раз подряд становится олимпийской чемпионкой в комбинации. Швейцарка является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира по горнолыжному спорту в данном виде. Ранее на Играх в Пекине Гизин стала бронзовым призером в супергиганте.
Плешковой 24 года, она представляет ЦСКА и впервые участвует в Олимпийских играх. Ранее на Играх в Пекине россиянка заняла 18-е место в супергиганте, 27-е - в гигантском слаломе, 20-е - в скоростном спуске.
Гизин принесла своей сборной шестую золотую медаль. На первом месте в медальном зачете располагается сборная Норвегии (13 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых). Второе место занимает команда Германии (10-6-4), третье - сборная США (8-8-4). Российская команда находится на девятом месте (4-8-12). По общему количеству наград сборная России занимает второе место (24), уступая только норвежцам (28).
Последним видом программы горнолыжного спорта на Играх в Пекине станут соревнования смешанных команд, которые пройдут 19 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|13
|7
|8
|28
|2
|Германия
|10
|6
|4
|20
|3
|США
|8
|8
|4
|20
|4
|Китай
|7
|4
|2
|13
|5
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|6
|Швеция
|6
|4
|4
|14
|6
|Нидерланды
|6
|4
|4
|14
|8
|Швейцария
|6
|1
|5
|12
|9
|Россия
|4
|8
|12
|24
|10
|Франция
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|4
|4
|11
|19
|12
|Италия
|2
|7
|7
|16
|13
|Япония
|2
|5
|7
|14
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1